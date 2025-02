Bereits rund 90 Seeadler-Brutpaare in Österreich

Die heimischen Seeadler - immerhin österreichisches Wappentier - sind offenbar im Aufwind. Laut World Wide Fund for Nature (WWF) leben neuesten Schätzungen zufolge bereits 90 Brutpaare mit eigenem Revier in Österreich. "Die heimische Population befindet sich weiter im Aufwind. In den nächsten Jahren könnte sie sogar die 100er-Marke knacken", hoffte WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler. Der Erfolg gehe auf den strengen europaweiten Schutz der Tiere zurück.

Dabei sei das Forschungs- und Schutzprogramm des WWF Österreich ein wichtiger Bestandteil, in dessen Rahmen Seeadler regelmäßig mit Sendern ausgestattet werden. "Die Sender liefern wichtige Erkenntnisse über Flugrouten oder Paarungsverhalten. Sie haben beispielsweise gezeigt, dass sich Seeadler besonders häufig in Natura-2000-Schutzgebieten aufhalten, oder dass in Österreich geschlüpfte Seeadler inzwischen unter anderem in Tschechien, der Slowakei und in Ungarn brüten", sagte Pichler. Der WWF forderte zum weiteren Schutz der Greifvögel eine ambitionierte Umsetzung der EU-Renaturierungsverordnung. Das Gesetz solle sowohl bestehende Schutzgebiete aufwerten als auch Areale außerhalb davon verbessern und damit für Wildtiere attraktiver machen.

Der Seeadler galt in Österreich seit Mitte der 1950-Jahre als ausgerottet. Lebensraumverlust, Pestizide und direkte Verfolgung ließen den größten Adler Europas laut WWF in vielen Regionen verschwinden. "Dank strenger Schutzbestimmungen und umfangreicher Artenschutz-Maßnahmen konnte der Seeadler ab 2001 viele ehemalige Vorkommensgebiete selbstständig wiederbesiedeln", so die Naturschützer. "Unser Monitoring zeigt, dass der Seeadler störungsarme Naturlandschaften bevorzugt. Das sind zum Beispiel die Aulandschaften großer Flüsse wie Donau, March und Thaya, das Neusiedler-See-Gebiet, oder auch die Teiche und Flüsse des Südburgenlands, der Ost- und der Südsteiermark", erläuterte Pichler.

Vor allem das Waldviertel habe sich als besonderer Hotspot für Seeadler-Paare erwiesen. "Nach neuesten Erkenntnissen sind rund 50 Prozent des österreichischen Brutbestandes im Waldviertel zuhause. Dabei werden auch Höhenlagen über 900 Meter Seehöhe besiedelt. Somit zählen die Waldviertler Vorkommen zu den höchstgelegenen in Europa", erklärte der Ornithologe Benjamin Watzl, der gemeinsam mit Richard Katzinger die Seeadler-Population im Waldviertel erforscht.