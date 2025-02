110. NBA-Double-Double von Jakob Pöltl bei Raptors-Sieg

Die Toronto Raptors haben am Sonntag den achten Sieg in den vergangenen zehn Spielen in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Die Kanadier setzten sich vor eigenem Publikum gegen die LA Clippers 115:108 durch. Jakob Pöltl steuerte mit je zehn Punkten und Rebounds sein 110. Double-Double in der Liga bei. Hinzu kamen drei Assists und ein Block. Der 29-jährige Center aus Wien war 30:59 Minuten im Einsatz.