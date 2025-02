Straka verspielt in Pebble Beach knappe Führung und wird 7.

Am letzten Tag des PGA-Tour-Turniers in Pebble Beach (Kalifornien) hat Profigolfer Sepp Straka den mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Siegerscheck noch aus der Hand gegeben. Der Wiener, nach der dritten Runde knapp mit einem Schlag in Führung, spielte am Sonntag seine schwächste Runde und war gegen die immer stärker werdende Konkurrenz letztlich chancenlos. Den Sieg holte sich Rory McIlroy, für Straka reichte es immerhin noch zum siebenten Platz.

Zwei Wochen nach seinem Triumph in La Quinta hatte Straka am wettertechnisch bisher freundlichsten Tag der diesjährigen Veranstaltung den Sieg zumindest bis zur Hälfte noch fest im Visier. Auf der "back nine" verlor er McIlroy aber immer mehr aus den Augen. Spätestens als er sich nach zwei Birdies en suite am 16. Loch mit einem misslungenen Putt das zweite Bogey des Tages leistete, war der Traum vom vierten PGA-Tour-Turniersieg geplatzt.