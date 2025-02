Beyoncé gewinnt Grammy für "Album des Jahres"

Die Kategorie "Album des Jahres" gilt als eine von vier Königskategorien bei den Grammys. Dazu gehören außerdem "Aufnahme des Jahres" (Kendrick Lamar für "Not Like Us"), "Beste neue Künstlerin" (Chappell Roan) und "Bester Song" (ebenfalls Kendrick Lamar für "Not Like Us").