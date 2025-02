Beyoncé gewinnt als erste Schwarze Country-Grammy

Beyoncé ist für "Cowboy Carter" auch in der Kategorie "Album des Jahres" nominiert - es wäre ihre erste Auszeichnung in dieser Sparte. Die Musikerin hatte bereits vor der diesjährigen Verleihung 32 Grammy-Trophäen im Laufe ihrer Karriere gewinnen können - und damit mehr als jeder andere Star in der Geschichte der Musikpreise. Die Grammys werden in mehr als 90 Kategorien vergeben.