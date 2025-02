Autor Franzobel fürchtet bei US-Annexion Grönlands um Inuit

"Beim Schreiben habe ich mir schon manchmal gedacht: Wen soll das interessieren?", schmunzelt der 57-jährige Bachmann-Preisträger im Gespräch mit der APA. "Doch manchmal werden Projekte vom Universum begünstigt." Und so geht es auch seinem Schauplatz, der großteils von Eis bedeckten Landmasse, die laut Franzobel "so viele Einwohner wie St. Pölten hat, aber 25 Mal so groß wie Österreich ist". Durfte man 2022, als die vierte Staffel der beliebten dänischen TV-Serie "Borgen" Grönland aufgrund von Erdölfunden zum Spielball chinesischer und amerikanischer Interessen machte, noch die Fantasie des Drehbuchautors Adam Price bewundern, so ist Grönland nun tatsächlich Gegenstand hektischer diplomatischer Aktivitäten - inklusive Auslotung militärischer Optionen.

Miniks Lebensgeschichte befindet sich bereits seit vielen Jahren in Franzobels Materialsammlung für mögliche Romanstoffe. Gestoßen war er darauf bei einem Besuch des Frammuseums in Oslo, wo das von norwegischen Polarforschern verwendete Forschungsschiff "Fram" ausgestellt ist. Im Sommer 2023 war er dann in Begleitung der österreichischen Ethnologin und Inuit-Spezialistin Verena Traeger in Grönland, um an den Originalschauplätzen zu recherchieren, denn die den Büchern entnommenen historischen Szenen sollten schließlich möglichst anschaulich beschrieben werden.