Fahrzeugbrand auf Brennerautobahn sorgte für Sperre, Fahrer (48) verletzt

Matrei am Brenner – Am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr fuhr ein 48-jähriger Italiener auf der Brennerautobahn in Richtung Italien. Kurz nach der Mautstelle Schönberg bemerkte er Rauch aus dem Motorraum seines Autos. Er hielt das Fahrzeug am Pannenstreifen an und öffnete die Motorhaube, als ihm Flammen entgegenschlugen und ihn leicht verletzten.