Sicherheit, die mitfährt – der richtige Kindersitz

„Was man liebt, das schützt man“ – kein anderer Satz trifft das Gefühl von Eltern besser, wenn es um die Sicherheit ihrer Kinder geht. Besonders im Straßenverkehr zählt jedes Detail, um die Kleinsten optimal zu schützen.

In Österreich schreibt das Gesetz vor, dass Kinder bis 14 Jahre und unter 135 cm Körpergröße nur mit einem geeigneten Rückhaltesystem in einem Kraftfahrzeug mitfahren dürfen. Ein passender Kindersitz ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch eine unverzichtbare Investition in die Sicherheit Ihres Kindes.

Der ÖAMTC testet regelmäßig Kindersitze für alle Altersgruppen von verschiedenen Herstellern, um den höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Dabei stehen Schutz, Komfort und einfache Handhabung im Fokus.

Martin Eder, Leiter des Mitgliederservice am ÖAMTC-Stützpunkt Innsbruck: „Ein geeigneter Kindersitz ist unverzichtbar!“ © ÖAMTC

Martin Eder ist Leiter des Mitgliederservice am ÖAMTC-Stützpunkt Innsbruck und blickt auf jahrelange Erfahrung im Bereich der Kindersitzberatung zurück: „Kinder unterscheiden sich anatomisch stark von Erwachsenen. Ihre Knochenstruktur und Muskulatur sind empfindlicher und verletzungsanfälliger. Ein korrekt gewähltes Rückhaltesystem schützt im Falle eines Unfalls nicht nur vor schweren Verletzungen, sondern kann auch Leben retten. Studien zeigen, dass ein Kindersitz das Verletzungsrisiko um bis zu 70 Prozent reduziert.“

Welches Modell passt zu meinem Kind?

„Die Wahl des richtigen Rückhaltesystems hängt vom Alter, der Größe und dem Gewicht Ihres Kindes ab.“, weiß Martin Eder. „Ein Kindersitz, der ein gutes Ergebnis im Test erzielt hat, muss nicht zwingend die optimale Wahl für Kind oder Fahrzeug sein – wichtig ist, dass alle Komponente aufeinander abgestimmt sind.“

• Babyschalen: Ideal für Neugeborene und Babys bis ca. zwölf Monate (80 cm). Babyschalen werden immer rückwärtsgerichtet im Auto montiert, da dies die empfindliche Nacken- und Wirbelsäulenpartie schützt.

• Kindersitze für Kleinkinder: Diese Modelle eignen sich für Kinder bis ca. vier Jahre. Die meisten Modelle sind rückwärtsgerichtet oder schwenkbar, es gibt aber auch Modelle, die ausschließlich vorwärtsgerichtet sind. Es empfiehlt sich, Kinder mindestens 15 Monate und so lange wie möglich rückwärtsgerichtet zu transportieren, da dies die sicherste Sitzposition ist.

• Kindersitze für größere Kinder: Für Kinder ab dreieinhalb Jahren (100 cm) gibt es vorwärtsgerichtete Sitze und der normale, im Auto verbaute Sicherheitsgurt, wird verwendet. Speziell bei kleineren Kindern wird empfohlen ein Modell mit Rückenlehne zu verwenden.

„Zu beachten ist auch, dass die Vorschriften im Bezug auf Größe, Gewicht und Alter in anderen Ländern variieren können“, so der Kindersitz- Experte Martin Eder. „In Italien beispielsweise benötigen Kinder zwischen neun und 36 kg und kleiner als 150 cm Körpergröße einen dem Gewicht und der Größe entsprechenden Kindersitz.“

EU-Richtlinien

Aktuell gibt es zwei EU-Richtlinien zu beachten. Die alte UN R44 bezieht sich auf das Gewicht des Kindes. Die neue Richtlinie ECE UN R129, in welcher der Begriff „i-Size“ verankert ist, verwendet die Körpergröße als Grundlage. In die Kategorie „i-Size“ fallen jene Kindersitze, die garantiert in ein Fahrzeug mit ISOFIX-Vorrichtung passen. Zu erkennen sind die Richtlinien anhand entsprechender Prüfsiegel, welche am Kindersitz angebracht sind. Von einem Kauf eines Kindersitzes ohne Prüfzeichen wird abgeraten.

Gut zu wissen: Kindersitze mit der alten Richtlinie UN R44 dürfen weiterhin verwendet werden, im Handel dürfen allerdings nur noch Rückhaltesysteme mit der neuen Richtlinie ECE UN R129 verkauft werden.

Montage von Babyschalen und Kindersitzen

Martin Eder empfiehlt eine Babyschale auf der Rückbank zu montieren, auch wenn dadurch der unmittelbare Sichtkontakt mit dem Baby erschwert wird. Sollte es unbedingt notwendig sein, die Babyschale auf dem Beifahrersitz zu befestigen, muss ein allenfalls vorhandener Airbag deaktiviert werden.

„Wir empfehlen beim Kauf des Kindersitzes Kind und Auto mitzubringen, unser fachmännisch geschultes Personal berät Sie ausführlich und demonstriert vor Ort den korrekten Einbau“, so Martin Eder. „Auch bereits montierte Kindersitze werden von uns an jedem ÖAMTC-Stützpunkt in Tirol auf ihre Sicherheit überprüft.“

Sicher unterwegs: An jedem ÖAMTC-Stützpunkt wird der korrekte Einbau von Kindersitzen erklärt und überprüft. © ÖAMTC