Mit Skiern auf den Spuren von 007

Wintersport in Sölden ist ganz großes Kino: Atemberaubende Panoramen, actionreiche Skiberge und exklusive Einkehrmöglichkeiten machen das Skigebiet zu einem Erlebnis der Extraklasse. Wie wär’s mit einer Abfahrt entlang der spektakulären Drehorte von James Bond – Spectre?

Kurzer Rückblick: Im Jahr 2015 brachte 007-Regisseur Sam Mendes Daniel Craig als James Bond für den 24. Geheimagentenfilm Spectre ins Ötztal. Dort, wo Craig damals mit Land Rovern und Flugzeugen durch die verschneite Bergwelt jagte, ziehen heute längst wieder Skifahrer:innen und Snowboarder:innen ihre Schwünge. Das Gletscherskigebiet am Rettenbach- und Tiefenbachferner hoch über Sölden erstreckt sich bis auf 3.340 Meter Höhe. Hier genießt man von Oktober bis weit ins Frühjahr beste Pistenverhältnisse. Frei nach dem Motto: Wintermärchen trifft Sonnenskilauf! Highlight gefällig? Im Gletscherskigebiet erheben sich gleich zwei der drei liftmäßig erschlossenen Dreitausender, die Sölden österreichweit einzigartig machen: der Tiefenbachkogl (3.250 m) und die Schwarze Schneid (3.340 m). Gemeinsam mit dem Erlebnisberg Gaislachkogl (3.058 m) bilden sie die BIG3 – Söldens herausragende Skiberge mit ihren spektakulären Aussichtsplattformen, die weit über das Gipfelmeer der Alpen blicken lassen.

Die drei Dreitausender sind nicht nur imposante Gipfel, sondern auch die Namensgeber und Ziele der legendären BIG3-Rallye – ein Adrenalinkick für ambitionierte Skifahrer:innen, die in einem Tag das gesamte Skigebiet erobern wollen. Rund 50 Kilometer Pisten und insgesamt über 5.200 Höhenmeter (bergauf und bergab) gilt es zu bewältigen. Auf dem Weg warten nicht nur spektakuläre Abfahrten, sondern auch einige der berühmten 007-Drehorte, die sich als perfekte Fotospots und Verschnaufpausen anbieten. Und wer es tatsächlich schafft, die gesamte Runde an einem Skitag zu meistern, hat sich den Einkehrschwung in eines der erstklassigen Bergrestaurants mehr als verdient!