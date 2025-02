Im Alter von 68 Jahren: Bekannter FPÖ-Politiker plötzlich verstorben

Kickl und Nepp zeigen sich betroffen über den Tod des ehemaligen FPÖ-Politikers Johannes Hübner. Er war zuletzt wegen einer Afghanistan-Reise in die Schlagzeilen geraten.

Wien – Der ehemalige freiheitliche Spitzenpolitiker Johannes Hübner ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Das teilte die Wiener Landespartei am Montag mit. Hübner war Nationalrats- sowie bis zu seinem Ausstieg aus der Politik Bundesratsabgeordneter. Betroffen über dessen Tod zeigten sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl sowie der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp. Zuletzt in den Schlagzeilen geraten war Hübner wegen eines Besuchs mit anderen Ex-Blauen beim Taliban-Regime in Afghanistan.