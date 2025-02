Palmers verhandelt mit Investor, Kündigungen „vorsorglich“ beim AMS angemeldet

Gespräche mit Investoren laufen. Vorerst gibt es keine Zahlen zu möglichem Stellenabbau. „Aktuell ist nicht abschätzbar, ob und in welchem Umfang es zur Umsetzung dieser Maßnahme kommt“, hieß es von Palmers.

Wien – Der kriselnde Wäschehersteller Palmers hat Kündigungen "vorsorglich" beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet. "Aktuell ist nicht abschätzbar, ob und in welchem Umfang es zur Umsetzung dieser Maßnahme kommt", teilte das Unternehmen am Montag in einer Stellungnahme mit. Zahlen zum möglichen Stellenabbau nannte Palmers auf APA-Anfrage nicht. Derzeit würden Gespräche mit Investoren laufen und der Restrukturierungsplan werde schneller umgesetzt.

"Die höchste Priorität ist eine nachhaltige Fortführung des Unternehmens und die Sicherstellung der Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", hieß es von Palmers. In Österreich hat der Textilkonzern rund 500 Beschäftigte. Angesichts der Restrukturierungsmaßnahmen empfiehlt die Gewerkschaft den Palmers-Beschäftigten "nichts zu unterschreiben". "Sollten Änderungen am Arbeitsvertrag oder Kündigungen vorgelegt werden, sollten diese jedenfalls von der Gewerkschaft GPA zuerst überprüft werden", sagte der Geschäftsführer der GPA Niederösterreich, Michael Pieber, zur APA. Man stehe "in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat".

Der niederösterreichische Wäschehersteller mit Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist derzeit auf Investorensuche. Das geht aus dem Protokoll der Hauptversammlung hervor, die Ende Jänner stattgefunden hat. Wer dieser Investor sein könnte oder mit wie viel Anteil er in das Unternehmen einsteigen könnte, steht nicht in dem Protokoll. Dort heißt es lediglich, "dass es derzeit einen Investor gibt, welcher plant, in das gegenständliche Unternehmen einzusteigen und zu investieren. Sollte dieser Einstieg erfolgen, ist geplant, eine Kapitalerhöhung vorzunehmen." Bis wann der anvisierte Investoren-Einstieg finalisiert sein soll, wollte das Unternehmen gegenüber der APA nicht kommentieren.

Verlust im Geschäftsjahr 2023/24 mehr als verdreifacht

Die zusätzlichen Mittel braucht Palmers jedenfalls dringend. Im Geschäftsjahr 2023/24 hat sich der Verlust auf 14,7 Mio. Euro mehr als verdreifacht, das negative Eigenkapital betrug rund 2,7 Mio. Euro. Der Umsatz sank von 71,5 Mio. auf 66,6 Mio. Euro. Mitte des laufenden Jahres muss Palmers zudem hohe Millionen-Kredite refinanzieren. "Eine wesentliche Annahme für die positive Fortbestehensprognose ist die Verhandlung über die am 30.6.2025 fällig werdenden Kredite in Höhe von 14,418 Mio. Euro (COFAG)", hieß es im Herbst im Jahresabschluss des Unternehmens.

Probleme dürfte es auch bereits mit den Mitarbeiter-Gehältern geben, wie zuletzt die "Salzburger Nachrichten" (Wochenendausgabe) berichteten. Das letzte Monatsgehalt sei schon nicht mehr ausbezahlt worden, schrieb die Zeitung. Argumentiert worden sei das mit "möglichen Verzögerungen".