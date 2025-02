30-Jähriger nach Lawinenabgang am Hintertuxer Gletscher in Klinik verstorben

Tux – Wird jemand beim Abgang einer Lawine mitgerissen und verschüttet, zählt für die Helferinnen und Helfer meist jede Sekunde. So gelang es den Einsatzkräften am vergangenen Mittwoch, einen verschütteten 30-jährigen Skifahrer, der am Hintertuxer Gletscher im freien Gelände unterwegs gewesen war, auszugraben und zu reanimieren.

Mehrere Stunden lang kämpfte er auf der Intensivstation ums Überleben – schließlich erlag der junge Wintersportler allerdings seinen schweren Verletzungen. „Der 30-jährige Deutsche ist am 30.1.2025 in der Klinik in Innsbruck verstorben“, hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei. (TT.com)