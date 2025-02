„Squid Game“-Darstellerin Lee Joo Sil gestorben

Die Schauspielerin Lee Joo Sil ist tot. Nach einem Herzinfarkt wurde die Südkoreanerin laut Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap in ein Krankenhaus in Uijeongbu, wenige Kilometer nördlich der Hauptstadt Seoul, eingeliefert und für Tod erklärt. Als Todesursache gab Lees Management Magenkrebs an. Die Krankheit sei erst vor drei Monaten diagnostiziert worden. Lee wurde 81 Jahre alt.