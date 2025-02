Für einen Monat: Trump setzt Zölle gegen Mexiko vorerst aus

Washington/Mexiko-Stadt – Die USA setzen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die geplanten Zölle gegen Mexiko für einen Monat aus. Das kündigt Trump am Montag nach einem Gespräch mit seiner mexikanischen Kollegin Claudia Sheinbaum an. Im Kampf gegen den Drogenschmuggel kündigte Sheinbaum die Entsendung von 10.000 zusätzlichen Soldaten an die Grenze zu den USA an. Damit sollte insbesondere der Schmuggel von Fentanyl eingedämmt werden, sagte Trump am Montag in den sozialen Medien.