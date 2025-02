48. Ski-WM in Saalbach mit viel Musik feierlich eröffnet

Die 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm sind am Dienstagnachmittag um 15:10 Uhr eröffnet worden. Johan Eliasch, Präsident des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes, sprach die am Berg inmitten von Skistars aufgenommenen und auf der Vidi-Wall im Zielstadion eingeblendeten feierlichen Worte, auf der Haupttribüne wurde die Flagge zur FIS-Fanfare gehisst. Die Eröffnungsfeier umrahmte die erste Medaillenentscheidung, den Parallel-Mixed-Teambewerb.

Im Mittelpunkt der Zeremonie in vier Akten - vor und nach jeder Runde des Teambewerbs - standen die Glemmtaler Kinder Laurenz und Romy, die in eine Schneekugel blicken und von der Skikarriere träumen. Sie treffen auf ihrer Reise in der Wiener Hofburg Bundespräsident Alexander Van der Bellen, in Salzburg Landeshauptmann Wilfried Haslauer sowie auf dem Zwölferkogel in Hinterglemm ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und den Präsidenten des Salzburger Landesskiverbands, Bartl Gensbichler. Ein Traum erfüllt sich für die Kinder letztlich - sie erhalten beide eine Ausrüstung.

"Es ist eure Zeit zu glänzen", sagte Eliasch an die Athletinnen und Athleten gerichtet. Es sei eine Ehre, Gastgeber der Weltmeisterschaften zu sein, meinte Van der Bellen. "Skifahren gehört bei uns dazu wie die Panier zum Schnitzel. Das wird eine großartige Weltmeisterschaft." Stadlober sprach von "Mut, Ausdauer und dem Streben nach dem Besten". Gleichsam unterstrich sie den Zusammenhalt. "Gemeinsam erleben wir, dass wir zusammen sind." Sie erhofft eine "unfallfreie und erfolgreiche WM" und schloss mit den Worten: "Welcome to skiverrückt."

Fehlen durfte freilich auch nicht die Flaggenparade der 78 teilnehmenden Nationen, getragen wurden die Fahnen von Skiclub-Kindern aus dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Auch die "Erinnerungen an die Sonnen-WM 1991" kamen nicht zu kurz, u.a. waren Anita Wachter, Petra Kronberger, Franz Heinzer, Vreni Schneider, Ingrid Stöckl, Ingrid Salvenmoser, Thomas Stangassinger, Natasa Bokal, Günter Mader, Peter Runggaldier, Kristian Ghedina und Kjetil Andre Aamodt anwesend.

Für musikalische Darbietungen sorgten die Philharmonie Salzburg (Bundeshymne), das Salzburger Landestheater (Musical "Skiverliebt"), die Musikkapelle Saalbach Hinterglemm (FIS-Fanfare), Lemo ("Träum"), die Ski-Allstar-Band Masters of Disaster um Ivica Kostelic und Jan Hudec mit Max Franz und Sängerin Sara de Blue sowie Ina Regen ("Mut im Bauch").

Der Hit "Skifoan" von Wolfgang Ambros wurde von Chris Steger, Cesar Sampson und Ina Regen neu interpretiert. Ein Digital-Flashmob mit dem offiziellen WM-Song "Highs and Lows", performt von Amadeus-Award Gewinner Toby Romeo, Ely Oaks und Klangkarussell bildete den Schlusspunkt einer Show, in der zwischendurch immer wieder ein kleiner Mozart auftauchte.