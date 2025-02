Saalbach eröffnet mit Teambewerb alpine Ski-WM

In Saalbach-Hinterglemm fällt am Dienstag um 15.15 Uhr der Startschuss für die 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Bis 16. Februar stehen insgesamt elf Medaillenentscheidungen auf dem Programm, die erste gleich im Rahmen der Eröffnungsfeier. Für die dieses Mal in vielen Disziplinen nur als Außenseiter geltenden Läuferinnen und Läufer aus dem ÖSV-Team geht es um einen gelungenen Auftakt und die erste Teammedaille seit Silber 2019 bei der Åre-WM.