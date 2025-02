Netanyahu als Trumps erster Auslands-Gast

Die Krise im Nahen Osten steht am Dienstag (Ortszeit) im Mittelpunkt eines Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Der Israeli befindet sich bereits seit Sonntag zu Gesprächen in der US-Hauptstadt Washington. Er ist der erste ausländische Staatsgast, den Trump in seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus empfängt.