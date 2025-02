Mindestens 65 Tote bei Kämpfen im Sudan

Bei heftigen Kämpfen im Süden und Westen des Sudan sind mindestens 65 Menschen getötet worden. In Kadugli in der Provinz Süd-Kurdufan wurden mindestens 40 Menschen durch Artilleriefeuer getötet, wie Quellen aus dem medizinischen Bereich mitteilten. Bei einem Luftangriff auf die Stadt Nyala in der Provinz Süd-Darfur wurden demnach 25 Menschen getötet. Insgesamt wurden mehr als 130 Menschen verletzt.