Rennfieber beim Grantau-Klassiker

Weltcup der Rennrodler auf Naturbahnen macht von 7. bis 9. Februar wieder in Umhausen Station.

Vier Weltcups sind im bisherigen Saisonverlauf im Rennrodeln auf Naturbahnen gefahren – und jetzt geht’s zum Klassiker auf die legendäre Grantaubahn. Das Organisationsteam arbeitet seit Wochen am Event in Umhausen, im Zuge dessen auch ein Eliminator-Bewerb gefahren wird. Für Spannung ist in jedem Fall gesorgt, kämpfen doch bei den Herren und im Doppelsitzer Österreicher um den begehrten Weltcupgesamtsieg.

Michael Scheikl aus der Steiermark, der sich in Kühtai zum Weltmeister gekürt hat, liegt aktuell fünf Zähler hinter Florian Clara aus Südtirol an der zweiten Stelle. Seine Landsleute Maximilian Pichler/Nico Edlinger führen wiederum das Klassement im Doppelsitzer an. Aufzeigen möchte in Umhausen auch Lokalmatador Leon Auer, der heuer erstmals Rennen in der Allgemeinen Klasse ­bestreitet.

Jagd auf Seriensiegerin Lanthaler

Bei den Damen steigt einmal mehr die Jagd auf Seriensiegerin Evelin Lanthaler. Die aktuell zweitplatzierte Tina Unterberger sowie die auf Rang vier liegende Vize-Weltmeisterin Riccarda Ruetz wollen im Kampf ums Podest ein gewichtiges Wort mitreden.

Im Rahmenprogramm findet am Samstag auf der Kinderrodelbahn Grantau Wichtel das Abschlussrennen des Schulprojektes des Tiroler Rodelverbandes statt. Und am Sonntag organisiert der SV Umhausen ein weiteres Kinderrodelrennen powered by Raiffeisen, an dem alle Kids teilnehmen können.