Junge Talente mit Kreativität und Begeisterung fördern

Johann Egger teilt seine Leidenschaft fürs Kochen mit zahlreichen Schülern – von der Schulbank bis in die internationale Wettbewerbsküche.

In der Küche von Johann Egger in der Tourismusschule Am Wilden Kaiser ist kein Tag wie der andere: „Die Produkte sind anders, die Schüler sind anders – darauf muss man sich täglich neu einstellen“, erzählt der Lehrer für Kochen und Ernährung. In der ersten Klasse geht es zunächst darum, den Schülern fundiertes Basiswissen und -können zu vermitteln – dann lassen sich aus diesem „Baukasten“ kreative Gerichte entwickeln.

© Kirchgasser Photography

Ich brenne fürs Kochen. Diese Motivation und Leidenschaft möchte ich meinen Schülern weitergeben.“ Johann Egger, Kochlehrer & Küchenmeister

Die Arbeit mit Jugendlichen bereitet ihm große Freude: „Der Austausch mit Schülern und Schülerinnen gibt mir sehr viel zurück. Die Fortschritte beim Kochen und die vielen fantasievollen Ideen mitzuerleben beeindruckt mich sehr“, berichtet Egger. Denn das Auge isst mit: Kreatives Anrichten und die Neugier auf neue Produkte sorgen dafür, dass es den Lernenden in Eggers Küche nie langweilig wird. Ihm ist Kommunikation auf Augenhöhe wichtig, auch Fehler dürfen passieren – so sollen die Schüler jeden Tag das Beste aus sich herausholen. Für besonders ambitionierte junge Köche gibt es außerdem seit Kurzem die Zusatzausbildung zum Junior Master Chef, an deren Entwicklung Egger maßgeblich beteiligt war.

Kochen auf höchstem Niveau

Neben der Vermittlung von Basiswissen gehört auch das schöne Anrichten von Gerichten zum Unterricht bei Johann Egger. © Kirchgasser Photography

Zusätzlich trainiert Egger am WIFI Tirol Kochlehrlinge für nationale und internationale Kochwettbewerbe: „Auch als Trainer lernt man nie aus – ich kann mir oft selbst noch viel abschauen von den Kandidaten. Dabei kommt es nicht nur auf das Kochen selbst an, auch Kommunikation und Teamfähigkeit sind wichtig“, erklärt Egger. Das Knüpfen von Kontakten und teils internationaler Netzwerke schätzt Egger besonders an den Wettbewerben: „Hinzu kommt, dass die Kommunikation über Rezepte und Zubereitungen heutzutage viel offener ist – das wiederum kann ich dann an meine Schüler weitergeben.“

Auch mit den Schülern der Tourismusschule war er bereits bei zahlreichen Wettbewerben wie beispielsweise dem Falstaff Young Talents Cup oder „Sölden sucht das Gastro Supertalent“ erfolgreich. Besonders in der Wettbewerbsvorbereitung ist es Egger wichtig, alle jungen Köche zu fördern und den Fokus nicht nur auf die Besten zu legen: So will er in allen Schülern und Schülerinnen die Neugier und Begeisterung für das Kochen wecken.

Im Februar steht dann ein weiteres Highlight für Egger und seine Schüler an: Gemeinsam mit anderen Tourismusschulen aus Tirol und Salzburg sind sie für die Verpflegung und den Service im VIP-Zelt bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm zuständig.