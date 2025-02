Schüsse an schwedischer Schule: Medien sprechen von mehreren Toten

Stockholm – Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule in der schwedischen Stadt Örebro sind mindestens fünf Menschen verletzt worden, laut vorläufigen Medienberichten soll es auch Todesopfer geben. Das berichteten die Zeitung „Aftonbladet“ sowie die Sender SVT und TV4 am Dienstag unter Berufung auf anonyme Quellen. Ein Polizeisprecher wollte die Angaben zunächst weder bestätigen noch dementieren.