Koalition steht: SPÖ und Grüne fixieren Landesregierung im Burgenland

Rasche Einigung im Burgenland: Nach einer Woche der Verhandlungen haben sich SPÖ und Grüne auf eine Koalition geeinigt. Doskozil und Haider Wallner wollen am Mittwoch ihr Arbeitsprogramm präsentieren.

Eisenstadt – SPÖ und Grüne haben sich am Dienstagnachmittag auf eine Regierungskoalition für das Burgenland geeinigt. Das teilten die beiden neuen Koalitionspartner am frühen Abend mit. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und seine neue Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) präsentieren das Arbeitsprogramm am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der rasche Verhandlungsabschluss sei aufgrund der „offenen und konstruktiven Atmosphäre“ möglich gewesen.

„Es ging in keinem Moment um die Sicherung von Pfründen oder das Abstecken von Machtsphären, sondern immer nur darum, wie wir das Beste für das Burgenland erreichen“, so Doskozil. Haider-Wallner erklärte: „Für die Menschen im Burgenland werden wir in den nächsten Jahren eine Fülle von Verbesserungen umsetzen. Ökologisch, sozial, nachhaltig.“

Einigung nach einer Woche

Beide zeigten sich erfreut darüber, dass nur eine Woche nach Beginn der Regierungsverhandlungen bereits eine Einigung gelungen sei. Das Arbeitsprogramm sei umfassend, meinte Haider-Wallner: „Es verbindet Mut und neue Ideen einerseits und Stabilität und Sicherheit andererseits.“ Auch Doskozil hielt fest: „Wir bilden eine Zukunftskoalition, die für Sicherheit, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit in unserem Heimatbundesland steht.“ Er betonte zudem erneut, dass Rot-Grün auch als Gegenpol zur sich abzeichnenden blau-türkisen Zusammenarbeit auf Bundesebene zu verstehen sei.

Die ÖVP Burgenland will die geplante rot-grüne Landesregierung bei der konstituierenden Landtagssitzung am Donnerstag nicht wählen. Wie die neun Mandatare der FPÖ verweigern auch die acht türkisen Abgeordneten Doskozil und seinem Regierungsteam die Zustimmung. Ihre Entscheidung, die Landesregierung nicht zu wählen, begründete die ÖVP am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme damit, dass zu erwarten sei, „dass der Kurs von Landeshauptmann Doskozil im Bereich der Wirtschaft, der Finanzen und im Umgang mit den Gemeinden weitergeführt wird“. Das entspreche aber nicht den Vorstellungen der Volkspartei. „Wir werden unsere Rolle als starke und konstruktive Opposition mit Nachdruck wahrnehmen“, hieß es. FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer hatte schon am Montag festgehalten, dass die Freiheitlichen Rot-Grün nicht unterstützen werden.

Präsidenten können fraktionell gewählt werden

In der neuen Landesregierung werden neben Doskozil Grünen-Landessprecherin Anja Haider-Wallner als seine Stellvertreterin sowie die drei bisherigen Landesräte Heinrich Dorner, Leonhard Schneemann und Daniela Winkler (alle SPÖ) sitzen. Eisenkopf musste ihren Platz für Haider-Wallner räumen und wird nun Landtagspräsidentin. Sollte es einen gemeinsamen Wahlvorschlag für die drei neuen Präsidenten - Johann Tschürtz (FPÖ) wird Zweiter und Claudia Schlager (SPÖ) Dritte - würde die Opposition diesen unterstützen, hieß es. Allerdings könnten sie in drei gesonderten Wahlgängen fraktionell gewählt werden, womit ÖVP und die neue Regierungspartei Grüne gar nicht mitstimmen würden. Der neue Landtag mit Eisenkopf als Präsidentin konstituiert sich dann am Donnerstag, bevor Doskozil voraussichtlich am Freitag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt wird.