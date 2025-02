ÖVP-Parteivorstand tagte: Verhandlungen „in schwieriger Phase“

Zwischen ÖVP und FPÖ soll es bei den Koalitionsverhandlungen ordentlich krachen. Der ÖVP-Parteivorstand tagt am Dienstagabend überraschend, die FPÖ dementiert Gerüchte über eine Gesprächspause. Die Volkspartei sprach nach der Sitzung von einer „schwierigen Phase“ in den Verhandlungen. Die Gespräche sollen aber am Mittwoch fortgeführt werden.

Wien – Bei den blau-türkisen Koalitionsverhandlungen dürfte am Dienstag etwas Sand ins Getriebe gekommen sein. Am Abend, ab 19 Uhr, soll dem Vernehmen nach der ÖVP-Bundesparteivorstand inklusive Zuschaltung aller Landesparteiobmänner tagen. Das wurde der Tiroler Tageszeitung von der ÖVP bereits bestätigt. Es gehe um die Art und Weise der Zusammenarbeit. Die ÖVP fühlt sich von den Freiheitlichen „vor den Kopf gestoßen“, weil diese Anspruch auf wichtige Ministerien (wie Finanz-, Innen- und Justizministerium) erheben.

Die Regierungsverhandlungen befinden sich in einer schwierigen Phase. ÖVP in einer Stellungnahme

„Die Regierungsverhandlungen befinden sich in einer schwierigen Phase“, erklärte die ÖVP am Abend in einer Aussendung. Die Gespräche sollen aber am Mittwoch weitergeführt werden, hieß es nach einer Tagung der ÖVP-Gremien. „Die ÖVP befindet sich nach wie vor in laufenden Verhandlungen“, so ein schriftliches Statement der ÖVP am Dienstagabend. „Für heute und morgen sind Gesprächstermine in den Untergruppen anberaumt.“

Parteiobmann Christian Stocker habe „stets betont, dass es drei Grundvoraussetzungen für diese Verhandlungen gibt“, verwies er auf die von ihm genannte Souveränität Österreichs gegen Einflussnahme aus dem Ausland, eine konstruktive Rolle Österreichs in der EU und den Schutz und Erhalt „unserer liberalen Demokratie und unseres Rechtsstaates“. An diesen Grundvoraussetzungen habe sich nichts geändert. „Das wurde auch in den Gremien der ÖVP bestätigt.“

FPÖ dementiert Verhandlungspause

Laut APA-Informationen soll am Mittwoch weiterverhandelt werden, es dürfte dem Vernehmen nach schon um Ministerposten gehen. Heute, Krone und oe24 berichteten zuvor davon, dass die Gespräche am Abend vorerst „pausiert“ worden seien. Eine Bestätigung gab es dafür nicht, die FPÖ sprach von einer „Ente“.

„Die nächste Ente! Liebe Medien: Nein, es gibt keinen Verhandlungsabbruch. Die ÖVP stimmt sich offenbar intern ab“, erklärte die FPÖ am Abend via X (ehemals Twitter) zu den Meldungen. Dies sei „ganz normal“ in Verhandlungen. „Wir stimmen uns auch immer wieder intern ab. Morgen kann es dann schon weitergehen.“ Bei den Gesprächen am Mittwoch könnte es dem Vernehmen nach schon um die bereits erwähnten Ministerposten gehen.

Zuvor Treffen von Kickl und Stocker

Zuvor waren FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Obmann Christian Stocker im kleineren Kreis zusammengekommen, Statements gab es danach keine.

Zuletzt hatten sich die Regierungsgespräche zugespitzt, einige Brocken waren noch offen. Ob bei einem Treffen auf höchster Ebene am Montag inhaltlich etwas weitergegangen ist, wollten die Parteien nicht preisgeben. Von den inhaltlichen Untergruppen hat am Dienstag die Wirtschaftsgruppe getagt.