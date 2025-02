Mindestens elf Tote nach Schüssen an schwedischer Schule

An einer Schule in Schweden sind bei einem Anschlag mindestens elf Menschen erschossen worden. Die Polizei ging am Dienstag bei dem Vorfall in der Risbergska-Erwachsenen-Schule in Örebro von einem Einzeltäter ohne politisches Motiv aus. Der Angreifer ist vermutlich unter den Toten. Die Zahl der Verletzten sei noch ungeklärt, und es gebe auch noch keine Informationen zum Zustand der Verletzten, teilte die örtliche Polizei am späten Dienstagabend auf ihrer Internetseite mit.