Drei Unfälle durch Alko-Lenker in Tirol: 47-Jähriger in Telfs verletzt, Fußgänger in Hall angefahren

Drei Unfälle, dreimal verlief der Alkomattest bei den Lenkern positiv. So geschehen am Dienstagabend in Telfs, Hall und Kirchberg. Ein Autofahrer und ein Fußgänger wurden verletzt.

Telfs, Hall, Kirchberg – Gleich drei Alko-Lenker verursachten am Dienstagabend Verkehrsunfälle in Tirol. Kurz nach 19.30 Uhr verlor ein 47-jähriger Autofahrer auf der L36 Möserer Straße in Telfs in einer Rechtskurve die Kontrolle für sein Fahrzeug. Der Slowake geriet ins Rutschen und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen die Leitschiene. Laut Polizei war der Mann „erheblich alkoholisiert“. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht.