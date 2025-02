Zum Jahrestag von Schwarz-Blau: Tausende demonstrierten gegen neuerliche Koalition

In Wien zog am Dienstagabend just zum 25. Jahrestag der ersten Angelobung eine Demo vom Kanzleramt zur ÖVP-Zentrale um gegen eine neue mögliche schwarz-blaue Regierung zu protestieren. Laut Veranstalter waren 30.000 Teilnehmer beteiligt. Der Polizei sprach von keinen nennenswerten Problemen.