Griff nach den Sternen: Was den Tiroler Raketenpionier Max Valier mit Elon Musk verbindet

Er war ein Pionier der Raketentechnik und gleichzeitig sein erstes Todesopfer: Vor 130 Jahren, am 9. Februar 1895, wurde der Tiroler Astronom Max Valier geboren. Welche Bedeutung Valier wirklich hatte, was ihn mit Elon Musk verbindet und warum Europa enormer Schaden droht, wenn nicht massiv in Weltraumtechnologie investiert wird, erklärt ein Experte.

Max Valier wurde zu Lebzeiten oft als Spinner abgetan. Schuld daran sind Aussagen wie: „Wir werden in 48 Stunden zum Mond fliegen, wir werden in 246 Tagen zum Mars fliegen, wir werden eine Mondkolonie aufbauen, wir werden den Mond zum Umsteigeplatz für die Raumschiffausflüge in das weitere Weltall verwenden“. Wie verrückt klingt das heute - 100 Jahre später?

Gernot Grömer: Heute sind Valiers Visionen realistischer, weil wir eben auf den Schultern von Giganten wie ihm stehen. Die unzähligen Vorteile der Raumfahrt sind uns im Alltag gar nicht mehr bewusst. Ob es das Wetter-Satellitenbild ist oder Google Maps. Ich behaupte, dass jede Tirolerin und jeder Tiroler jeden Tag eine Handvoll Raumfahrttechnik nutzt.

Vom globalen Navigationssatellitensystem GPS, ohne das wir zum Beispiel an einer unbemannten Tankstelle nicht tanken könnten, über Rauchmelder, eine Technologie, die aus der Shuttle-Zeit stammt. Das geht bis hin zur Brustkrebsvorsorgeuntersuchung, die auf Algorithmen von Röntgensatelliten aufbaut. Die NASA bringt jedes Jahr ein neues Buch mit Spin Offs der Raumfahrtechnologie heraus.

Wieso fasziniert Max Valier noch heute?

Grömer: Max Valier hatte ein unglaubliches Talent, Leute zu begeistern, mit Vorträgen und auch als Science-Fiction-Autor.

Er hatte aber auch Schwierigkeit im Team zu arbeiten und immer wieder Leute vor den Kopf gestoßen. Wie etwa Hermann Oberth, der schließlich den Kontakt zu ihm abgebrochen hat.

Oberth, einer der Begründer der wissenschaftlichen Raketentechnik und Initiator der Raumfahrt, schrieb das Buch „Die Rakete zu den Planetenräumen“. Max Valier ist vor allem auch für seine leicht verständliche Version dieses Buches bekannt. Und Oberth inspirierte Valier zu seinen Experimenten mit Raketenantrieben. Wie groß ist Valiers wissenschaftlicher Verdienst?

Grömer: Er hat definitiv seinen Stellenwert. Es war eine besondere Zeit und besondere Zeiten bringen besondere Menschen hervor. Valier hatte definitiv einen Drive, der sein ganzes kurzes Leben lang angehalten hat. Wissenschaftlich ist das vielleicht von geringem Wert, aber in der Ingenieurstechnik hat er viele Erfahrungen gewonnen, auf denen andere aufbauen konnten.

Max Valier hat das erste bemannte Raketensystem mit Flüssigtreibstoff an den Start gebracht. Das ist sein Verdienst, das kann ihm keiner nehmen.

Er war auch Gründungsmitglied des Vereins für Raumschifffahrt. Zu den Mitgliedern zählten zahlreiche Raketenpioniere wie etwa Wernher von Braun, der als Wegbereiter von Raketenwaffen bekannt wurde. Max Valier hat auch immer sehr öffentlichkeitswirksam agiert, beim Wintersportfest auf dem gefrorenen Eibsee saß im Rak-Schlitten etwa Valiers 20 Jahre ältere Ehefrau Hedwig.

Grömer: Die Raketenautos und -züge, die er entworfen hat, waren ein Mittel zum Zweck, um Finanzmittel aufzutreiben. Valier hat auch zur Popularisierung der Raumfahrt im deutschsprachigen Raum beigetragen. Es braucht Galionsfiguren, die im Licht der Öffentlichkeit stehen.

Wie erklären sie sich, dass Valier zu einem leidenschaftlichen Verfechter der Welteislehre wurde, die aber bereits damals in akademischen Kreisen als Unfug galt? Demnach bestehen die meisten Körper des Weltalls aus Eis oder Metall.

Grömer: In den späten 1920er-Jahren war nicht unbedingt klar, dass das eine Sackgasse ist. Und Valier war in Wien im unmittelbaren Umfeld des Ingenieurs Hanns Hörbigers, der 1912 gemeinsam mit dem Amateurastronomen Philipp Fauth die Welteislehre propagiert hatte.

Valier wollte unbedingt zum Mond fliegen, um Beweise für die Welteislehre zu liefern. Ein Berufskollege von ihnen, Astrophysiker David Gruber vom Naturmuseum Südtirol, bezeichnete Valier in einem Vortrag unter anderem auch als „bekloppt“.

Grömer: Ich denke, es gibt da eine gewisse Parallele zu Elon Musik. Beides schräge Vögel, beide bereit zu hohem Risiko und beide mit dem Talent ausgestattet, die richtigen Leute zu überzeugen. Der Hunger nach Innovation und die Bereitschaft in einem Lebenstraum aufzugehen verbindet sie. Ich war in den 2000er-Jahren auf einer Raumfahrt-Konferenz, auf der Musk erstmals von wiederverwendbaren Raketen sprach. Er wurde von den dort versammelten Experten ausgelacht. Heute sind sie Realität.

Musks erklärtes Ziel ist der Mars. Als Direktor vom österreichischem Weltraumforum verfolgen sie denselben Traum. Wann glauben sie, werden wir tatsächlich am Mars landen?

„In 20, 30 Jahren landen wir am Mars“ Gernot Grömer ist Astrophysiker, Direktor des Österreichischen Weltraum Forums und Fernsehmoderator. „Der Mensch, der den ersten Schritt auf den roten Planenten setzen wird, ist bereits geboren, die Crew gibt es schon, auch wenn sie noch nichts davon weiß.“

Grömer: Ich würde sagen, nach den realistischsten Plänen in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Der Mensch, der den ersten Schritt auf den roten Planenten setzen wird, ist bereits geboren, die Crew gibt es schon, auch wenn sie noch nichts davon weiß.

Ist durch US-Milliardäre wie Musk, der sich im Raketen-Wettstreit mit Amazon-Gründer Jeff Bezos befindet, ein neues Goldenes Zeitalter der Raumfahrt angebrochen?

Grömer: Der Weltraum ist eine neue Geschäftsdomäne. Wir haben seit einem Jahrzehnt einen Goldrausch im Weltraum, da geht es um Dienstleistungen, wie etwa Musks Starlink-Satellitensystem. Es geht um Telekommunikation, Erdbeobachtung, Klimaforschung. Die Erde wird täglich neu kartografiert, das sind ungeheure Datenmengen, die es zu verarbeiten gilt. Die große Hoffnung wäre, Waldbrände, die ja mit dem Klimawandel immer häufiger werden, im Frühstadium zu entdecken, um große Katastrophen zu verhindern.

Der Weltraum ist eine neue Konfliktdomäne, weil unsere Infrastruktur so massiv darauf aufbaut. Die Konflikte auf der Erde pflanzen sich im Weltraum fort.

Spielt Europa da noch eine tragende Rolle?

Grömer: In Europa wird uns derzeit siedend heiß bewusst, dass wir die letzten 20 Jahre verschlafen haben. Wenn wir unsere Bemühungen nicht drastisch verstärken, dann werden wir nicht nur in eine Konsumentenrolle zu rutschen. Wir werden geopolitisch und wirtschaftlich enormen Schaden erleiden. Europas Kapital sind kluge Köpfe, aber es wird alles zu Tode reguliert und es fehlt an Risikokapital. Dabei hat etwa das Raumfahrtcluster in München (Cluster Aerospace, das bayerische Cluster für Luftfahrt, Raumfahrt und Raumfahrtanwendungen, Anm.) mehr Firmen und mehr Kapital als ganz Österreich. Freilich haben die USA eine Größenordnung mehr an Ressourcen. Auch China hat uns bereits vor 15 Jahren überholt.

Sind wir bereits in eine völlige Abhängigkeit geraten?