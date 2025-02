Wieder Trubel um Mette Marits Sohn: Neue Zeugin im Fall rund um Sohn Marius vernommen

In den Ermittlungen gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit wurde eine weitere Frau als Zeugin einvernommen. Trotzdem sieht die Polizei keinen Anlass, die Vorwürfe gegen den 28-jährigen Marius Borg Høiby auszuweiten.

Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (51) sind seit diesem Sommer immer neue Vorwürfe laut geworden. Nach ersten Berichten über mutmaßliche Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte er im August eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.

Zuletzt waren neue Vorwürfe zu mehreren mutmaßlichen Sexualdelikten bekanntgeworden, die Høiby abstreitet. Im Zuge der neuen Anschuldigungen war er im November eine Woche in Untersuchungshaft gekommen. Danach hat Høiby sich nach Angaben seines Anwalts direkt in Behandlung begeben. Bei allen Vorwürfen gegen ihn handelt es sich bisher um Anschuldigungen – angeklagt worden ist er weiterhin in keinem der Punkte.