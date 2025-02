Warnung vor Produkten mit psychoaktiven Pilzen: Bewusstlosigkeit oder Koma mögliche Folgen

Erneut mussten Menschen im Krankenhaus behandelt werden, weil sie derartige Produkte konsumiert hatten, gab die AGES am Mittwoch in einer Aussendung bekannt und warnte vor Produkten mit Pilzgiften.

Wien – Vor dem Konsum von Produkten, die psychoaktive Pilzgifte wie Psilocybin oder Muscimol enthalten, warnt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Erneut mussten Menschen im Krankenhaus behandelt werden, weil sie derartige Produkte konsumiert hatten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Es handle sich hier um einen gefährlichen Trend, der zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könne – vor dem Verzehr wird daher gewarnt.

Der Erwerb erfolgt demnach über Online-Shops, vereinzelt aber auch an Verkaufsautomaten, dabei werden diese Waren oft als Non-Food-Waren bezeichnet wie etwa als Souvenirs oder Sammlerstücke, schrieb die AGES. Zwar gebe es auch Vermerke wie „Nicht zum Verzehr“ geeignet, doch nachdem die Produkte wie Fruchtgummis oder Schokolade aussehen können sie besonders für kleine Kinder sehr gefährlich werden. Unternehmen, die derartige Artikel in den Verkehr bringen, müssen laut den Angaben mit gerichtlichen Strafen rechnen, da diese in der Regel als gesundheitsschädlich beurteilt werden.