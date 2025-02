Südtirol-Aktivist Sepp Forer im Alter von 84 Jahren gestorben

Innsbruck – Der ehemalige Südtirolaktivist Sepp Forer ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in Ladis bei Landeck in Nordtirol, hieß es in Medienberichten am Mittwoch. Forer war einer der vier „Pusterer Buam“, die unter anderem an den Anschlägen in der sogenannten „Feuernacht“ vom 11. auf den 12. Juni 1961 beteiligt gewesen waren, bei der über 40 Strommasten gesprengt wurden. Damit sollte auf die Unterdrückung der Südtiroler Minderheit durch Rom aufmerksam gemacht werden.