Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle am Mittwoch in der Ritter-Waldauf-Straße in Wattens fiel den Polizisten starker Cannabisgeruch auf. Sie durchsuchten daraufhin das Fahrzeug des 43-jährigen Kroaten und auch dessen Rucksack. Darin fanden die Beamten schließlich 48 g Cannabiskraut und ca. 10 g Cannabisharz. Der 43-Jährige wird angezeigt. (TT.com)