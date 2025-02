Tragödie in Norditalien: Erbe von Wurstimperium stirbt bei Helikopterabsturz

Zu einem tragischen Unfall kam es am Mittwochabend in der Nähe von Parma. Bei einem Helikopterabsturz starben drei Menschen, darunter auch Lorenzo Rovagnati, Erbe des Wurstwarenunternehmens Rovagnati. Laut Medien versuchte der Hubschrauber kurz nach dem Start wieder zu landen, stürzte dabei aber ab.

