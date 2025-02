Der Graf ist zurück: Comeback der deutschen Band Unheilig

Mit ihrem Lied „Der Vorhang fällt“ hatte sich die Band Unheilig bei ihrer Abschiedstour 2016 vor Tausenden Menschen in Köln verabschiedet – nun kehrt sie in Originalbesetzung auf die Bühne zurück. „Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben“, teilte der Sänger Der Graf in einer Videobotschaft mit.