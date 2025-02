Totalsperre als Folge: 25-Jähriger verunfallte auf der Felbertauernstraße

Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr war ein 25-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der Felbertauernstraße von Lienz kommend in Richtung Matrei in Osttirol unterwegs. Kurz vor St. Johann im Walde kam der Lenker aus bis dato noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus und überschlug sich. Dabei erlitt der 25-Jährige laut Beamten Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.