39-Jähriger bei Tankstelle in Kitzbühel attackiert: Täter konnte geschnappt werden

Rascher Fahndungserfolg für die Polizei in Kitzbühel: Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr wurde in einer Tankstelle ein 39-jähriger Österreicher von einem vorerst unbekannten Täter attackiert. Dabei verletzte der Täter den Mann laut den Beamten unbestimmten Grades am Kopf und flüchtete. Das Opfer wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.