„Das Image der Lehre hat sich mittlerweile stark verbessert“

Später wechselte er vom Werkzeugbau in die Technik und dann in den Vertrieb. Vor 15 Jahren holte er die Berufsreife nach und absolvierte die Meisterprüfung. „Jeder dieser Wechsel fühlte sich für mich an wie ein neuer Job – nur in derselben Firma.“ Mittlerweile hat er die Leitung des Key Account Managements übernommen. Dass er das Handwerk der Firma von der Pike auf lernte und auch in der Technikabteilung tätig war, hilft ihm in seiner neuen Position: „Die Kundinnen und Kunden merken und wissen zu schätzen, dass ich weiß, wovon ich spreche“, betont er. Als er seine Lehre begann, war dieser Ausbildungsweg nicht besonders hoch angesehen. Seine Eltern unterstützten ihn aber, auch wenn er das einzige von fünf Kindern war, das sich nicht für die Matura entschied. Das Image der Lehre habe sich mittlerweile stark verbessert, ist Tobias Mayr überzeugt: „Wenn einem das wichtig ist: Man braucht kein Studium, um beruflich aufzusteigen und gut zu verdienen. Auch in der Lehre sind nach oben alle Möglichkeiten offen!“