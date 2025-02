„Fachkräfte sind in allen Bereich sehr gefragt“

Für Florian Bauer war 2005 klar, dass eine Lehre zu absolvieren der richtige Weg für ihn war. Einerseits, weil er nicht länger zur Schule gehen wollte, andererseits war sein Zugang nicht nur ein pragmatischer, wie er heute erzählt: „Ich schraube gerne an Autos herum. Das war schon immer so und daran hat sich nichts geändert.“ Bauer absolvierte eine Doppellehre als Kfz-Techniker und Kfz-Karrosseriebautechniker. Vier Jahre hieß es also: Arbeiten im Lehrbetrieb und zwischendurch die Berufsschulbank drücken – für gleich zwei Berufe.