„Erste Anzeichen bereits bemerkbar“: Über tausend Wissenschafter warnen vor einem FPÖ-Kanzler

Mehr als 1000 WissenschafterInnen an Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in ganz Österreich appellieren in einem offenen Brief an die Parteien, demokratische Werte und Menschenrechte in Österreich zu wahren. Sie sehen die Forschung bei einer Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Herbert Kickl massiv gefährdet.