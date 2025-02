Der Graf ist zurück: Deutsche Kultband Unheilig feiert Comeback

Berlin – Mit ihrem Lied „Der Vorhang fällt“ hatte sich die Band Unheilig bei ihrer Abschiedstour 2016 vor Tausenden Menschen in Köln verabschiedet - nun kehrt sie in Originalbesetzung auf die Bühne zurück. „Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben“, teilte der Sänger Der Graf in einer Videobotschaft auf der Webseite der Aachener Band mit.