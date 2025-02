Perfekter WM-Start für Österreichs Rodler: Gold im Mixed-Doppelsitzer

Whistler – Einen idealen Einstand haben Österreichs Rodlerinnen und Rodler bei der Kunstbahn-WM in Whistler gegeben. Am Donnerstag holte sich Rot-Weiß-Rot, vertreten durch die beiden Duos Selina Egle/Lara Kipp sowie Thomas Steu/Wolfgang Kindl, zum Auftakt Gold im Mixed-Doppelsitzer. In 1:22,894 Min. ließ das Quartett sowohl Deutschlands Einser- (+0,018 Sek.) als auch Zweierteam (+0,097) hinter sich.