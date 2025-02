Perfekter WM-Start für Österreichs Rodler: Gold und Bronze in Mixed-Bewerben

Whistler – Einen idealen Einstand haben Österreichs Rodlerinnen und Rodler bei der Kunstbahn-WM in Whistler gegeben. Am Donnerstag sorgten erst die beiden Duos Selina Egle/Lara Kipp sowie Thomas Steu/Wolfgang Kindl für Gold im Mixed-Doppelsitzer, danach rasten Madeleine Egle und David Gleirscher zu Bronze im Mixed-Einsitzer. Sie mussten sich nur Deutschland (Max Langenhahn/Julia Taubitz) und den USA (Jonathan Gustafson/Emily Sweeney) geschlagen geben.

Am Freitag geht die Medaillenjagd in den Doppelsitzern bei Männern und Frauen sowie im Frauen-Einsitzer weiter, am Samstag stehen zum Abschluss der Männer-Einsitzer sowie die Teamstaffel am Programm. (APA)