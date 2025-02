19 Leichen von Migranten aus Massengrab in Libyen geborgen

In Libyen sind nach Angaben von Lokalbehörden vom Donnerstag 19 Leichen von Migranten in einem Massengrab auf einem Bauernhof in der Region Jikharra, etwa 441 Kilometer von Benghazi entfernt, entdeckt worden. Demnach stehen die Todesfälle im Zusammenhang mit Aktivitäten eines bekannten Schleppernetzwerks. Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Libysche Rote Halbmond teilte zudem auf Facebook mit, freiwillige Helfer hätten die Leichen von zehn Migranten aus dem Meer geborgen.