Zwei Verletzte bei Brand in Metallbetrieb in Salzburg

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rotem Kreuz mit 200 Personen hat in der Nacht auf Freitag einen Brand in einem Metallbetrieb im Süden der Stadt Salzburg bekämpft. Das berichtete das ORF-Radio "Ö3". Demnach gibt es zwei Verletzte, die ins Spital gebracht wurden. Für die Feuerwehr sind vor allem in der Firma gelagerte Chemikalien eine Herausforderung. Eine Straßensperre ist eingerichtet. Der Einsatz dürfte noch mehrere Stunden dauern. Auch die Polizei steht im Großeinsatz.