Zwei Skifahrerinnen prallten auf Piste in See frontal zusammen

Zu einem schweren Skiunfall kam es am Donnerstagnachmittag im Skigebiet See. Eine 40-Jährige aus Estland war gegen 15.40 Uhr auf der Piste Nummer 2 unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 18-jährige Niederländerin über die Piste Nummer 1 ab.

An jener Stelle, wo sich die beiden Pisten kreuzen, erkannte die 18-Jährige die unterhalb fahrende Estin zu spät und prallte frontal in hoher Geschwindigkeit gegen diese. Dadurch kamen beide Skifahrerinnen zu Sturz. Die 18-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Bruch ihres Handgelenks in das Krankenhaus nach Zams gebracht. Die 40-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Kieferbruch in die Klinik nach Innsbruck überstellt. (TT.com)