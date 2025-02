Fahrerflucht nach Unfall auf A12 in Innsbruck: Polizei traf Lenker zu Hause an

In der Nacht auf Freitag kam es auf der Inntalautobahn (A12) bei der Abfahrt Innsbruck-West zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 59-jähriger Autolenker fuhr kurz nach Mitternacht frontal in einen Anpralldämpfer. Das Fahrzeug wurde dabei im vorderen Bereich erheblich beschädigt. Der Österreicher flüchtete.

Eine Streife der Autobahnpolizei fand vor Ort die Kennzeichentafel, so konnte der Lenker ermittelt und an seiner Wohnandresse in Innsbruck auch angetroffen werden. „Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert, verweigerte die Durchführung eines Alkomatentestes und war gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigend“, teilte die Polizei mit. Mehrere Anzeigen folgen. (TT.com)