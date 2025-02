Nest mit 102 giftigen Schlangen in Vorort-Garten von Sydney entdeckt

Tierischer Fund in einem Garten in Sydney: Australische Reptilienfänger haben ihren Augen nicht getraut, als sie in einem Vorort der australischen Küstenmetropole über ein Nest mit 102 giftigen Schlangen gestolpert sind. Sein Team habe bei dem Einsatz zum Einfangen der rotbäuchigen Schwarzottern mit höchstens vier oder fünf ausgewachsenen Schlangen gerechnet, sagte Reptilienfänger Cory Kerewaro am Freitag.