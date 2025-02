Der Skitag in Tulfes endete für eine 81-Jährige am Donnerstag im Krankenhaus. Die Einheimische stürzte im Skigebiet Glungezer auf einer steilen Piste und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)