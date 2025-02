Satiremagazin Tagespresse muss wegen Fake-FPÖ-Briefen 103.000 Euro zahlen

Wien, St. Pölten – Im juristischen Tauziehen zwischen Niederösterreichs Freiheitlichen und der Satireplattform Tagespresse wegen an Wirtshäuser verschickter Fake-FPÖ-Briefe hat der Oberste Gerichtshof (OGH) den Blauen Recht gegeben. Festgestellt worden sei, dass die Tagespresse durch „die bewusste Täuschung und Verwendung des FPÖ-Logos und Namensrechts eine irreführende und rechtswidrige Veröffentlichung begangen“ habe. Der „Tagespresse“ entstehen Kosten in Höhe von ca. 103.000 Euro.

Laut Tagespresse fallen für die Satireplattform dadurch Kosten in Höhe von ca. 103.000 Euro an. Diese setzen sich aus rund 26.000 Euro an der FPÖ zu ersetzenden Prozesskosten, ca. 14.500 Euro bereits von der FPÖ an die Tagespresse überwiesenen und nun rückforderbaren Mitteln und den Inseratenkosten in Höhe von ca. 63.000 Euro zusammen.