Warum Langeweile so wichtig für die kindliche Entwicklung ist

Ist Kindern langweilig, bietet das immer auch eine Chance, ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten auf die Spur zu kommen. Der aktuelle TT Family Newsletter beschäftigt sich mit dem Thema Langeweile. Und es gibt natürlich wieder Veranstaltungstipps für Familien zum Ferienstart in Tirol.

Da sind sie also, die nächsten Ferien. Diesmal ganz ohne Christkind und Silvester, dafür mit viel Zeit, die gefüllt werden will. Oder auch nicht. Denn vielleicht tut es den Kindern wieder mal ganz gut, nichts vorzuhaben. Kein Unterricht, keine Musikschule, kein Vereinssport.

Auch ich genieße Tage, an denen ich aufstehe, wann ich will und noch nichts Fixes vorhabe, warum sollte es den Kindern da anders gehen. Und je älter unsere Kids werden, desto entspannter ist die Morgenstimmung an gemeinsamen freien Tagen. Im Kleinkind-Alter sind die beiden schon frühmorgens quengelnd auf ihren schlaftrunkenen Eltern herumgeturnt. Inzwischen – im Alter von 8 und 6 – bekommen wir oft gar nicht mehr mit, was genau sie nach dem Aufstehen in Kinder,- Wohnzimmer oder Küche treiben.

Da kann es sein, dass schon ein chaotisch angerichtetes Frühstück am Tisch steht, bevor man selbst aus den Federn kriecht. Oder unsere Große hat bereits ein halbes Buch verschlungen und der Kleine ist völlig in seine Matchboxauto-Welt versunken. Es ist schön zu sehen, wenn sich Kinder ganz ohne elterliches Zutun beschäftigen – mit Dingen, die sie sich selbst ausgesucht haben. Dass sie sich keine Bespaßung durch ihre Eltern oder Medien erwarten, hat auch damit zu tun, dass sie gut mit Langeweile umgehen können – und sich daraus Kreativität und Fantasie entfalten kann.

Der Familientherapeut Jesper Juul, dessen Bücher uns immer wieder aufs Neue inspirieren, plädiert für ein gewisses Maß an Langeweile auch um die Frustrationstoleranz zu fördern. In diesen Phasen haben Kinder die Chance, ihre Gedanken schweifen zu lassen und aus sich heraus etwas zu finden, das sie interessiert. Das sieht auch der Hirnforscher Gerald Hüther so: Für die Entwicklung des Gehirns im Kindesalter sei Langeweile besser als gezielte Frühförderung. So kommen die Kleinen den eigenen Fähigkeiten auf die Spur.

Langeweile ist der Schlüssel zur inneren Balance – egal in welchem Alter. Diejenigen, die die Unruhe vorbeiziehen lassen, kommen in Kontakt mit ihrer Kreativität. Jesper Juul, Familientherapeut

Das klingt jetzt einmal sehr schlau, aber wie kann man konkret reagieren, wenn das Kind mit einem „Mir ist laaaangweilig!“ auf einen zukommt – oder sich offensichtlich fadisiert und deshalb vielleicht sogar destruktiv handelt? Sofortige Bespaßung ist jedenfalls nicht zielführend!

Am besten gar nicht groß reagieren, meint der renommierte Erziehungswissenschaftler Peter Struck. Höchstens unaufgeregt gemeinsam mit dem Kind überlegen, was es machen möchte. Oder vielleicht gibt es ja gerade eine kleine Aufgabe im Haushalt, die man dem Kind anbieten kann.

Keine falsche Rücksichtnahme

Wenn das Kind auf ein gemeinsames Spiel oder Medienzeit drängt, sollten sich Eltern sicher sein, dass sie das selbst auch wirklich wollen. Keine falsche Rücksichtnahme also. Wenn Eltern der Forderung nach Animation nachgeben, wird es das Kind in Zukunft wieder damit versuchen– vermutlich mit mehr Vehemenz.

Richtig bedenklich wird es, wenn bereits Babys und Kleinkindern das Smartphone zur Ruhigstellung in die Hand gedrückt wird. Meine Kollegin Nicole Strozzi hat sich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt:

Was kindliche Kreativität lähmen kann, ist neben medialer Berieselung der Überfluss an Spielzeug. Vor allem wenn es ungeordnet im Kinderzimmer verstreut liegt. Die Konzentrationsfähigkeit sinkt, wenn ständig Ablenkungen lauern. Es ist der völlig verkehrte Ansatz, Kindern häufig neue Spielsachen zu kaufen – die Folge ist meist Überforderung und daraus resultierende Unzufriedenheit.

Es gibt viele Dinge zum Spielen, die kostenlos sind und die Fantasie deutlich mehr anregen: Alte Kartonschachteln zum Beispiel, oder Naturmaterialien. Raus gehen an die frische Luft – am liebsten in den Wald – ist für uns übrigens ein guter Weg, um Langeweile zu begegnen. In der Natur gibt es immer etwas zu entdecken.

Aktuelle Veranstaltungstipps für Familien

Wer zum Ferienstart aber Lust auf die ein oder andere Veranstaltung hat, für den gibt es natürlich unsere wöchentlichen Familienevent-Tipps. Am morgigen Samstag ist um 16 Uhr im Gemeindesaal Mieming das Stück „Passt! - Clown Geschichten“ (ab 5 Jahren) zu sehen. Das Figurentheater Pantaleon bringt den Lindgren-Klassiker Tomte Tummetott am Sonntag (11 Uhr, ab 4 Jahren) ins Innsbrucker Brux.

Der Verein Nachteule veranstaltet am Sonntag den ersten Kinderbazar in der Innsbrucker Bäckerei - Kulturbackstube.

Zum ersten Second-Hand-Kinderbazar lädt der Verein Nachteule am Sonntag ab 12 Uhr in der Innsbrucker Bäckerei Kulturbackstube. Kleidung, Spiele, Bücher und vieles mehr – dazu ein wenig Unterhaltung und Verpflegung. Für die Kinder gibt es die Möglichkeit, selbst ein paar Dinge zu verkaufen.

Ausnahmezustand herrscht am Sonntag bei der Fasnacht in Tarrenz. Dann ziehen wieder Roller, Scheller, Hexen und andere mythische Figuren durch die Straßen der Gurgltal-Gemeinde. Ein faszinierendes Spektakel für die ganze Familie. In Vomp feiert die Brauchtumsgruppe ihr 50-jähriges Bestehen. Die Muller und andere Gruppen sorgen beim großen Umzug am Sonntag (ab 13 Uhr) für ein buntes Spektakel.

Kinderfasching am Eis wird am Sonntag in Lienz gefeiert, zwischen 12.30 und 16.30 Uhr gibt es viele Attraktionen in der Eisarena. Unter anderem Geschicklichkeitsspiele, eine Kinder-Tombola, Malstation sowie Kinderschminken.

Wenn wir schon bei Fasching und Eislaufen sind: Vormerken kann man sich schon das traditionelle TT-Kindereisfest in der Olympiaworld am Sonntag, 16. Februar. Und kommenden Freitag, 14. Februar lädt das Museum der Völker in Schwaz zum Familientag mit vergünstigtem Eintritt.

