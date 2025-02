Rumer Skeletonis räumen ab: Viertes EM-Gold für Flock, Premieren-Titel für Maier

Janine Flock und Samuel Maier (beide aus Rum) haben am Freitag für einen österreichischen Gold-Doppelschlag bei der Skeleton-EM in Lillehammer gesorgt. Flock raste beim Weltcup-Finale zu ihrem bereits vierten EM-Titel bzw. der zwölften EM-Medaille. Für ihren Tiroler Landsmann ist es das erste Edelmetall bei einem Großereignis. Im März bei den Weltmeisterschaften in Lake Placid können sie nachlegen.